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В Україні можуть виписати
штраф за «дякую» аварійкою

В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:20

В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація використовується як попереджувальний сигнал і має чітко визначений порядок використання, який практично ідентичний у всіх країнах Європейського Союзу.

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В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:20

То треба надати чинності. Бо це нормальна практика в поведінці водіїв
finuser555
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:05

Штраф (теоретически) может быть, только после устного замечания:

Порушення правил користування аварійною світловою сигналізацією передбачає адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу 425 грн. (ч.2 ст.122, ст.125 КУпАП). Це за звичайних обставин.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:19

Re: В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою

это все нереально к применению, так как нужно зафиксировать факт, и что мешает водителю сказать, что у него возникли временные проблемы, и он действовал согласно пункту - "Під час руху автомобіля з технічними несправностями"
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