За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів...

Додано: Пон 07 сер, 2023 11:34
Відновлення це чудово! Але для початку перестаньте нищити існуючі підприємства, тим більше не руками рашистів а своїми власними!!! Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості – свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі сумнівних людей ( які були усунуті з посад), була створена комісія, яка після ряду перевірок, довела , що порушень немає, або усунуті і рекомендувало зняти санкціїї, проте уже 10-й місяць підприємство не працює… 300+ людей без роботи, державний та місцевий бюджети недоотримали десятки мільйонів податків...ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!