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Кого не можуть призвати на військову службу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 сер, 2023 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Не всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані на військову службу у воєнний стан. Перелік таких категорій визначено статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
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R2
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Додано: Вів 08 сер, 2023 08:56
А що робити якщо чоловіка хворого на передову відправляють???!! Нічого???
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anastasiapraktika7
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