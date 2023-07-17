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Кого не можуть призвати
на військову службу

Кого не можуть призвати на військову службу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:56

Кого не можуть призвати на військову службу

Пропонуємо до обговорення:
Не всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані на військову службу у воєнний стан. Перелік таких категорій визначено статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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Кого не можуть призвати на військову службу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:56

А що робити якщо чоловіка хворого на передову відправляють???!! Нічого???
anastasiapraktika7
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