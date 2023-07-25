В Україні розглядають можливість запровадження штрафів для водіїв з надмірно гучними транспортними засобами. Відповідний законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради.
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На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:32
На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
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Дивися повний текст
На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:32
Обов'язково треба додати механізм покарання мотоциклістів - зазвичай їх проблематично зупинити на вулицях
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