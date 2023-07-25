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На водіїв чекають нові штрафи:
за що доведеться платити

На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:32

На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розглядають можливість запровадження штрафів для водіїв з надмірно гучними транспортними засобами. Відповідний законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради.

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На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:32

Обов'язково треба додати механізм покарання мотоциклістів - зазвичай їх проблематично зупинити на вулицях
linkov_panels
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Модератори: Ірина_, Модератор

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