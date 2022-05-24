В осінньо-зимовий період держава-агресор знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему.
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росія накопичує озброєння для атак на українську енергосистему — Скібіцький
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Додано: Вів 15 сер, 2023 12:12
росія накопичує озброєння для атак на українську...
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Дивися повний текст
росія накопичує озброєння для атак на українську енергосистему — Скібіцький
Додано: Вів 15 сер, 2023 12:12
Я готуюсь. Без держави, самостійно, за власний кошт. Нічого від влади, посадовців не вимагаю. Амінь.
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