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Нарахували собі премії на
14 мільйонів: на Київщині...

Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:55

Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині...

Пропонуємо до обговорення:
Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила в безпідставному нарахуванні премій за нібито участь у боях на передовій командування однієї з бригад Національної гвардії, що дислокується у Київській області.

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Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині викрили командирів Нацгвардії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:55

Так на передок їх відправити, хай відробляють...
bobo
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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