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У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:18
Пропонуємо до обговорення:
У швейцарському Цюриху понад 30 тисяч міських службовців помилково отримали подвійну зарплату. Тож тепер їм потрібно повернути ці гроші назад через значні втрати бюджету.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:18
Та не переживайте всі гроші повернули назад
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