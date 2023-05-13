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У Цюриху випадково заплатили
службовцям на 200 мільйонів...

У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:18

У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
У швейцарському Цюриху понад 30 тисяч міських службовців помилково отримали подвійну зарплату. Тож тепер їм потрібно повернути ці гроші назад через значні втрати бюджету.

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У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів доларів більше
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:18

Та не переживайте всі гроші повернули назад
yama
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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