Курс долара в Україні до 20 серпня перебуватиме у діапазоні 37,3 — 37,8 грн/дол.
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Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:36
Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара...
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Дивися повний текст
Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:36
Ганна каже попит на долярі знизився, на гривню теж. Нікому не треба гроші. Невже наступив комунізьмь?
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