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Банкір спрогнозувала, що
буде з курсом долара...

Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:36

Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні до 20 серпня перебуватиме у діапазоні 37,3 — 37,8 грн/дол.

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Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:36

Ганна каже попит на долярі знизився, на гривню теж. Нікому не треба гроші. Невже наступив комунізьмь?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:41

Вже 37.9. На чому ростем?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:46

  vetalok написав:Вже 37.9. На чому ростем?

бенз
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