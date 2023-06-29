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Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:36
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні до 20 серпня перебуватиме у діапазоні 37,3 — 37,8 грн/дол.
Дивися повний текст Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями
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R2
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:36
Ганна каже попит на долярі знизився, на гривню теж. Нікому не треба гроші. Невже наступив комунізьмь?
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svk_neo
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:41
Вже 37.9. На чому ростем?
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vetalok
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:46
vetalok написав:
Вже 37.9. На чому ростем?
бенз
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cohan
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Додано: Сер 16 сер, 2023 19:38
Україна відновлює експорт зерна, а це означає що відновлюється потік валюти в Україну, і долар впаде назад до 37 гривень.
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bodia1406
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Додано: Сер 16 сер, 2023 19:59
svk_neo написав:
Ганна каже попит на долярі знизився, на гривню теж. Нікому не треба гроші. Невже наступив комунізьмь?
"воєнний комунізм"
"Вінтовка - ето празднік,
всьо лєтіт в ..." ©
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flysoulfly
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