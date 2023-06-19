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Обмінники накопичують зношені долари: профільна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:21
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація фінансових компаній «Фінансовий омбудсман» (ФІНОМ) звернулася до Національного банку та Верховної Ради з проханням вплинути на ситуацію на ринку торгівлі готівковою іноземною валютою.
Дивися повний текст Обмінники накопичують зношені долари: профільна асоціація просить Раду та НБУ вплинути на ринок
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:21
Обменники сами сделали из валюты какой-то фетиш. Это не деньги, а товар! А теперь конечно люди не хотят покупать не идеальные купюры. Научены горьким опытом потерь по 15 процентов с купюры, которую по надуманным причинам отказывались принимать. Хотя сами обменники эти купюры и продавали. И сейчас кстати по прежнему разный курс на купюры старого и нового образца. Нигде в ЕС такого цирка нет
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vadimvovk77
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:32
vadimvovk77 написав:
Обменники сами сделали из валюты какой-то фетиш. Это не деньги, а товар! А теперь конечно люди не хотят покупать не идеальные купюры. Научены горьким опытом потерь по 15 процентов с купюры, которую по надуманным причинам отказывались принимать. Хотя сами обменники эти купюры и продавали. И сейчас кстати по прежнему разный курс на купюры старого и нового образца. Нигде в ЕС такого цирка нет
І що тепер робити?
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