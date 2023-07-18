У Києві замінять маршрутки після підняття тарифів на комунальний транспорт.
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У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки: що кажуть у КМДА
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:07
У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському...
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У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки: що кажуть у КМДА
Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:07
Маршрутка 15, Пастранс 30, тож запланований розпил половини надходжень у Київпастрансі очевидний.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:28
Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:46
Судячи з того, що той "пастранс" навіть наявним маршрутам ради дати не може, то після скасування маршруток, у місті наступить повний транспортний колапс. І вартість проїзду там ні до чого. Просто "керівники" такі.
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