RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві хочуть підняти вартість
проїзду у громадському...

У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:07

У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві замінять маршрутки після підняття тарифів на комунальний транспорт.

Дивися повний текст
У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки: що кажуть у КМДА
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99289
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:07

Маршрутка 15, Пастранс 30, тож запланований розпил половини надходжень у Київпастрансі очевидний.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 09.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:28

  svk_neo написав:Маршрутка 15, Пастранс 30, тож запланований розпил половини надходжень у Київпастрансі очевидний.

Пенстранс
Кто туда за 30 грн будет садиться?
Только льготники и пенсионеры будут ездить, но они и так бесплатно ездят.
maniachello
 
Повідомлень: 280
З нами з: 25.03.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:46

Судячи з того, що той "пастранс" навіть наявним маршрутам ради дати не може, то після скасування маршруток, у місті наступить повний транспортний колапс. І вартість проїзду там ні до чого. Просто "керівники" такі.
alt402
 
Повідомлень: 281
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:33

Re: У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському..

Сволочі. Здіваються над людьми.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9025
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:48

Re: У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському..

наконец-то!

будем по Латвийской модели - вышел: отдал талончик
а, стоп.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5916
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
R2 » Вів 18 лип, 2023 09:14
3 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 21:31
vitaliygoodlife
У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно...
R2 » П'ят 14 лип, 2023 14:03
1 199
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лип, 2023 14:03
Scorpion1
У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів
R2 » Сер 12 лип, 2023 13:39
1 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 13:40
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2746)
18.08.2023 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.