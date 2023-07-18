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У Києві хочуть підняти вартість
проїзду у громадському...

У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:50

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:лучше каруселить


Без общественного транспорта?

а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:53

  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:
Без общественного транспорта?

а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:56

Re: У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському..

BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:[quote="5611600:Investor_K"]

Без общественного транспорта?

а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?[/quote]А якщо по 2,64грн/кВт
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:14

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?

В середньому пробіг без підзарядки в електросамокатах різних моделей складає від 15 до 65 км зі швидкістю від 20 до 35 км/год. Для повної зарядки акумулятора самоката, який може проїхати 35 км, потрібно 4 години з потужністю заряджання 280 Вт. Повний заряд такої батареї обійдеться менш ніж у 2 гривні за тарифом для населення 1,68 грн/кВт∙год, або менше 1 грн за тарифом 0,9 грн/кВт∙год. Це у рази дешевше, ніж проїхатися маршруткою чи трамваєм.
по новому тарифу цифры умножаем на 2
4 грн за 35км гдето 12 грн за 100км
vitaliiangel
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