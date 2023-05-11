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Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для Windows 10 і Windows 11. Тепер штатна програма захисту Windows Defender вміє розпізнавати та блокувати програму-активатор піратських версій ОС AutoKMS.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02
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