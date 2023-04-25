Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економіст Андрій Новак.
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Українська банківська сфера не стикалася раніше з ліквідацією «робочих» банків — Новак
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Додано: Суб 19 сер, 2023 23:51
Українська банківська сфера не стикалася раніше з...
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Дивися повний текст
Українська банківська сфера не стикалася раніше з ліквідацією «робочих» банків — Новак
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