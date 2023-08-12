Ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.
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Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:45
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
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Дивися повний текст
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:46
Стесняюсь спросить, а когда это Олег Жданов стал энергетиком? Или это другой Жданов?
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:46
Стесняюсь спросить, а когда это Олег Жданов стал энергетиком? Или это другой Жданов?
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