Про це повідомляє CarNewsChina.
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Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
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Додано: Вів 22 сер, 2023 05:08
Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
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Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
Додано: Вів 22 сер, 2023 05:08
Ну это скорее клаб-кар для езды в парковой и ограниченной зоне. А для мегаполисных жунглей, или пустынных дорог в областях, где каждые два метра окопы и нет заправочных станций - эта машина просто "0". Эту "табуретку" при первом же повороте на Сергелях из под Фуры или под "Чакмана"-грузовик как бумага из принтера с останками водителя"вытаскивать" будут)
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