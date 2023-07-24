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Створено електромобіль
за 4500 доларів (фото)

Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 05:08

Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CarNewsChina.

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Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 05:08

Ну это скорее клаб-кар для езды в парковой и ограниченной зоне. А для мегаполисных жунглей, или пустынных дорог в областях, где каждые два метра окопы и нет заправочных станций - эта машина просто "0". Эту "табуретку" при первом же повороте на Сергелях из под Фуры или под "Чакмана"-грузовик как бумага из принтера с останками водителя"вытаскивать" будут)
alisher_usmanov2014
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Модератори: Ірина_, Модератор

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