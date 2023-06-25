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Зарплата до 75 тисяч без
досвіду. 10 варіантів роботи...

Зарплата до 75 тисяч без досвіду. 10 варіантів роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:27

Зарплата до 75 тисяч без досвіду. 10 варіантів роботи...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні школярі та студенти підуть на навчання. Це означає, що вже у перший місяць осені численні першокурсники зіткнуться із невеликими стипендіями та дорогим життям у столиці. Багато абітурієнтів одразу ж почнуть шукати роботу, яка нормально оплачується і де не потрібен буде досвід.

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Зарплата до 75 тисяч без досвіду. 10 варіантів роботи для студентів у Києві
R2
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про недвигу смешно
cohan
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cohan
а еще писать 25-75 тыс., такой себе показатель, почему не 1-1000 тыс написать, мало ли
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дивні
цифри,
vitaliygoodlife
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