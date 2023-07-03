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Ставки на мікрокредити
зменшать: Гетманцев розповів...

Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:47

Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг № 9422 запровадить обмеження на добову ставку мікрокредитування, проте остаточно максимальний її розмір буде визначено до другого читання за підсумками дослідження ринку.

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Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів деталі законопроєкту
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:47

Звісно на ринку мікрокредитування трапляється жах, але якщо за справу візьметься оця азіровська паскуда агент сивковича гетманцев, то зробить виключно ще жахливіше.
salvydas
 
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