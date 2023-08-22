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Скільки потрібно стажу, щоб
вийти на пенсію у 60, 63 чи...

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:48

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися, пише ТСН.

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Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця
R2
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