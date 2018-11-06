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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 28 сер, 2023 14:49
Бонус до депозиту від Мінфіну
Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.
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