Міжнародна пивоварна корпорація Heineken завершує вихід із російського ринку, зазнавши збитків у 300 млн євро.
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Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:13
Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300...
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Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро
Додано: Пон 28 сер, 2023 22:13
Ті самі акціонери відкрили ТОВку на росії і продали самі собі заводи за 1долар. Таке лицимірство заслуговує лише бойкоту.
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