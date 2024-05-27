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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:31
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USD: 39.9205 -> 40.1153 (+0.1948) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.3137 -> 43.491 (+0.1773) ₴/€ 🔺🔺
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Faceless, Ірина_, Модератор
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