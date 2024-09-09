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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:30
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USD: 41.0890 -> 41.0168 (-0.0722) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.5882 -> 45.5574 (-0.0308) ₴/€ 💎
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mustbe
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:06
Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:15
sens написав:
Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.
Здається , що актуальність не дуже. Вводить в оману інтеллігентних людей
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Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
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