RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 09.09.2024

Код: Виділити все
USD: 41.0890 -> 41.0168 (-0.0722) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.5882 -> 45.5574 (-0.0308) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7762
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:06

Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17645
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:15

  sens написав:Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.

Здається , що актуальність не дуже. Вводить в оману інтеллігентних людей
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 436437438439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 164, 165, 166
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1658 388847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 08:18
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 7993
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 50152
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6790)
08.09.2024 09:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.