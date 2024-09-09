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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:30
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USD: 41.0890 -> 41.0168 (-0.0722) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.5882 -> 45.5574 (-0.0308) ₴/€ 💎
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:06
Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:14
Investor_K написав: sens написав:
Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.
Здається , що актуальність не дуже. Вводить в оману інтеллігентних людей
У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного , тому питаю де можна окрім грн вигідно на 50к докупити хоча б 1200 уо на онлайнвалютообмін
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sens
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Додано: Пон 09 вер, 2024 09:16
sens
Нет ничего проще - заходите в приложение и смотрите курс. Если они есть у вас, эти приложения.
А не как обычно лишь бы посты набивать.
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jabba
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:25
sens написав:
У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного ,
Які банки дозволяють таке?
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V2
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:27
jabba написав:sens
Нет ничего проще - заходите в приложение и смотрите курс. Если они есть у вас, эти приложения.
А не как обычно лишь бы посты набивать.
Є застосунок , немає онлайн валютообміну. Епік фейл? Взагалі використовую таблицю 50к - зробив свої стовпчики, онлайн/офлайн, валюта обміну долар/євро, немає нових банкнот - аккорд,Клірингдом, скай,поліком,грант і т.і.
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sens
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:28
V2 написав: sens написав:
У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного ,
Які банки дозволяють таке?
в темі приват вже поділився як за 1 грн вивести грн
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sens
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Додано: Пон 09 вер, 2024 15:30
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USD: 41.0168 -> 41.0948 (+0.0780) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.5574 -> 45.383 (-0.1744) ₴/€ 💎💎
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mustbe
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Додано: Пон 09 вер, 2024 16:03
V2 написав: sens написав:
У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного ,
Які банки дозволяють таке?
Sense дозволяв
, КредіАгріколь, МТБ
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flysoulfly
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