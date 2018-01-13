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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:44

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:
  flysoulfly написав:Південний $ онлайн 41,7

ПУМБ по 41.6 на конверт.
на конвертдепо в MTБ 41.5

У мене нема такого додатку. Як і можливості зараз стати клієнтом цього банку.
Hotab
 
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  #<1 ... 438439440441
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