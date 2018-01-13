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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2024 15:44
flysoulfly написав: Hotab написав: flysoulfly написав:
Південний $ онлайн 41,7
ПУМБ по 41.6 на конверт.
на конвертдепо в MTБ 41.5
У мене нема такого додатку. Як і можливості зараз стати клієнтом цього банку.
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Hotab
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:30
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USD: 41.4100 -> 41.4508 (+0.0408) ₴/$ 🔺
EUR: 46.1245 -> 46.1099 (-0.0146) ₴/€ 💎
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.4508 -> 41.4445 (-0.0063) ₴/$ 💎
EUR: 46.1099 -> 46.2396 (+0.1297) ₴/€ 🔺🔺
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