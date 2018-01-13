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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:44

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:
  flysoulfly написав:Південний $ онлайн 41,7

ПУМБ по 41.6 на конверт.
на конвертдепо в MTБ 41.5

У мене нема такого додатку. Як і можливості зараз стати клієнтом цього банку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 19.09.2024

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USD: 41.4100 -> 41.4508 (+0.0408) ₴/$ 🔺
EUR: 46.1245 -> 46.1099 (-0.0146) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 20.09.2024

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USD: 41.4508 -> 41.4445 (-0.0063) ₴/$ 💎
EUR: 46.1099 -> 46.2396 (+0.1297) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 23.09.2024

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USD: 41.4445 -> 41.3481 (-0.0964) ₴/$ 💎💎
EUR: 46.2396 -> 46.1486 (-0.0910) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 24.09.2024

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USD: 41.3481 -> 41.3567 (+0.0086) ₴/$ 🔺
EUR: 46.1486 -> 45.9928 (-0.1558) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 25.09.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3567 -> 41.3744 (+0.0177) ₴/$ 🔺
EUR: 45.9928 -> 46.0414 (+0.0486) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:41

Жлобус апп $ 41,35
Рада апп $ 41,33
МТБ апп $ 41,50 , на конвертдепо 41,40
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 26.09.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3744 -> 41.2647 (-0.1097) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 46.0414 -> 46.1958 (+0.1544) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 27.09.2024

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USD: 41.2647 -> 41.2085 (-0.0562) ₴/$ 💎💎
EUR: 46.1958 -> 45.9598 (-0.2360) ₴/€ 💎💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:00

Курсы НБУ на 30.09.2024

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USD: 41.2085 -> 41.1664 (-0.0421) ₴/$ 💎
EUR: 45.9598 -> 45.9541 (-0.0057) ₴/€ 💎
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