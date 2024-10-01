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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:01

Курсы НБУ на 01.10.2024

Код: Виділити все
USD: 41.1664 -> 41.2199 (+0.0535) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.9541 -> 46.1539 (+0.1998) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:30

Курсы НБУ на 02.10.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2199 -> 41.2476 (+0.0277) ₴/$ 🔺
EUR: 46.1539 -> 45.7106 (-0.4433) ₴/€ 💎💎💎💎💎
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:30

Курсы НБУ на 03.10.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2476 -> 41.2755 (+0.0279) ₴/$ 🔺
EUR: 45.7106 -> 45.7147 (+0.0041) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:31

Курсы НБУ на 04.10.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2755 -> 41.2202 (-0.0553) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.7147 -> 45.5236 (-0.1911) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:31

Курсы НБУ на 07.10.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2202 -> 41.1859 (-0.0343) ₴/$ 💎
EUR: 45.5236 -> 45.4322 (-0.0914) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:31

Курсы НБУ на 08.10.2024

Код: Виділити все
USD: 41.1859 -> 41.1961 (+0.0102) ₴/$ 🔺
EUR: 45.4322 -> 45.221  (-0.2112) ₴/€ 💎💎💎
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