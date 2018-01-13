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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:23
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
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Andey
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:24
Andey написав:
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:29
sergey_sryvkin написав: Andey написав:
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся
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olexander_schur
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