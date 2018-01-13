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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:24

  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:29

и ПУМБ

  sergey_sryvkin написав:
  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.

+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 05:04

  olexander_schur написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.

+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся

ПУМБ взагалі автоматично не оновлюється
sergey_sryvkin
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