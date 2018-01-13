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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:23
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
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Andey
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:24
Andey написав:
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:29
sergey_sryvkin написав: Andey написав:
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся
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olexander_schur
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Додано: Вів 17 гру, 2024 05:04
olexander_schur написав: sergey_sryvkin написав: Andey написав:
курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся
ПУМБ взагалі автоматично не оновлюється
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:58
Что с табличкой Мастби?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:04
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Что с табличкой Мастби?
Я бы скорей скорее спросил, что с самим mustbe
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ramzes4
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:08
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Что с табличкой Мастби?
так реєстры ж хакнули. Обещают все через 2..3 недели восстановить.
А вы платили? (с)
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:58
mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?
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Andey
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 02:08
Andey написав:
mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?
а вы реально думаете, что вот прямо сейчас он возьмёт и вам ответит ?!
конечно что-то случилось, вот только хорошее или плохое...
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S i m
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