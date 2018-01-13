RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
Andey
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:24

  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 19.02.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:29

и ПУМБ

  sergey_sryvkin написав:
  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.

+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся
olexander_schur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 23.08.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 05:04

  olexander_schur написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.

+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся

ПУМБ взагалі автоматично не оновлюється
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 19.02.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:58

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Что с табличкой Мастби?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 24.03.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:04

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Что с табличкой Мастби?

Я бы скорей скорее спросил, что с самим mustbe :?
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2453 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:08

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Что с табличкой Мастби?

так реєстры ж хакнули. Обещают все через 2..3 недели восстановить.
А вы платили? (с) 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6038
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:58

mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?
Andey
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 02:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Andey написав:mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?


а вы реально думаете, что вот прямо сейчас он возьмёт и вам ответит ?!

конечно что-то случилось, вот только хорошее или плохое...
S i m
 
Повідомлень: 212
З нами з: 31.01.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 441442443444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 210, 211, 212
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
2117 466358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2025 12:54
Модератор
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 9024
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 53257
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.