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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:24

  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:29

и ПУМБ

  sergey_sryvkin написав:
  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.

+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 05:04

  olexander_schur написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Andey написав:курси в табличці для банків Львів, Ідея, МТБ не відповідають дійсності

по значках видно, що ті курси кілька днів не оновлювались.

+ ПУМБ тоже давн оне обновлялся

ПУМБ взагалі автоматично не оновлюється
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:58

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Что с табличкой Мастби?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:04

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Что с табличкой Мастби?

Я бы скорей скорее спросил, что с самим mustbe :?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:08

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Что с табличкой Мастби?

так реєстры ж хакнули. Обещают все через 2..3 недели восстановить.
А вы платили? (с) 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:58

mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 02:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Andey написав:mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?


а вы реально думаете, что вот прямо сейчас он возьмёт и вам ответит ?!

конечно что-то случилось, вот только хорошее или плохое...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:58

  Andey написав:mustbe отзовитесь. куда вы пропали?
вы больше не поддерживаете проект с таблицами курсов покупки валюты?
или с вами что то случилось?

Кажется, кто-то писал, что его мобилизовали 🙁
Monk23
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