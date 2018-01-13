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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:12

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Онлайн курсы самых оптимальных для покупки валюты банков выше наличного рынка. Впервые такое вижу за последнее время. В банковской системе заканчивается валюта?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21

ВЕСЕЛЬЧАК У
Скоріше народ забагато валюти закупив, а тепер поніс назад, бо не хватає гривні на хліб...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 442443444445
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