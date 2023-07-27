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Криптовалютні експерти прогнозують
падіння Bitcoin у вересні

Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:21

Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні

Пропонуємо до обговорення:
Відомий криптовалютний трейдер RektCapital розповів своїм підписникам на платформі X про те, що може статися з курсом Bitcoin у найближчому майбутньому. За словами аналітика, котирування флагмана ринку можуть обвалитися до $22 000 вже у вересні.

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Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:21

Когда эксперды говорят что упадёт , значит вырастит , так было есть и будет
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:35

странно... а Кийосаки прогнозировал нереальный рост :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:21

Упадёт значит пора закупаться так всегда если сказали упадёт то обязательно вырастет ещё ниразу эта логика не подводила. Беру на полную катушку.
smatkogenna
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 02:07

  smatkogenna написав:Упадёт значит пора закупаться так всегда если сказали упадёт то обязательно вырастет ещё ниразу эта логика не подводила. Беру на полную катушку.

Этому цифровому мусору цена 2 копейки в базарный день, к этому все и идет, покупай, покупай.
75stasstas75
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