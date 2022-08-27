Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн.
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OLX братиме комісію за успішні продажі
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:57
OLX братиме комісію за успішні продажі
Пропонуємо до обговорення:
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OLX братиме комісію за успішні продажі
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:57
Невыгодно продавать вещи ниже 50 грн. Стоило бы для таких вещей толлько проценты оставить без 10 грн.
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:00
Re: OLX братиме комісію за успішні продажі
почему бы и нет
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:08
там есть подвох. олх доставку новой почтой можно заказать с оплатой сразу или при получении. Знакомый продал самокат за которым не пришли, в итоге оплатил 300 грн за доставку и упаковку. В этом случае олх доставка не защищает продавца. Если уже дерут комиссию, хоть бы компенсировали такие доставки.
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