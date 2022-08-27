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OLX братиме комісію
за успішні продажі

OLX братиме комісію за успішні продажі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:57

OLX братиме комісію за успішні продажі

Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн.

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OLX братиме комісію за успішні продажі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:57

Невыгодно продавать вещи ниже 50 грн. Стоило бы для таких вещей толлько проценты оставить без 10 грн.
studioglobefilms
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:00

Re: OLX братиме комісію за успішні продажі

почему бы и нет
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:08

там есть подвох. олх доставку новой почтой можно заказать с оплатой сразу или при получении. Знакомый продал самокат за которым не пришли, в итоге оплатил 300 грн за доставку и упаковку. В этом случае олх доставка не защищает продавца. Если уже дерут комиссию, хоть бы компенсировали такие доставки.
vitaliiangel
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