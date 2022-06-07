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«Укрзалізниця» до весни
під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах

«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:20

«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах

Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» розпочинає розгортання мережі Wi-Fi в 16 поїздах. Компанія за результатами тендеру уклала договір із фірмою «Віннком Україна» про організацію бездротового доступу до інтернету за 78,89 млн грн.

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«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах
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Мiнiмум 75 млн переплата. Сама ця новинка - це заява в НАБУ
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Модератори: Ірина_, Модератор

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