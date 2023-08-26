В Україні у вересні 2023 року силовики отримають заробітні плати за новими правилами. У декого зросте оклад, а хтось отримає солідні доплати.
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Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:00
Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні
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Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні
Додано: Суб 02 вер, 2023 11:00
Скільки можна писати, і не здійснювати те що пишите .
Прикордонники вже третій місяць не отримують за бойові (30тис.), Все обіцяють,що переглядається закон і рішення ніяк не підписується. А хлопці мають бойові розпорядження, а виплати чекають ще від червня.
То як же це, в тилу та поліцейські отримують, а ті що в безпеці кожної хвилини - ні .
От таке забезпечення, а сім'ї чекають....
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