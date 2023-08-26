RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплати в армії: скільки
отримають військові у вересні

Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:00

Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у вересні 2023 року силовики отримають заробітні плати за новими правилами. У декого зросте оклад, а хтось отримає солідні доплати.

Дивися повний текст
Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:00

Скільки можна писати, і не здійснювати те що пишите .
Прикордонники вже третій місяць не отримують за бойові (30тис.), Все обіцяють,що переглядається закон і рішення ніяк не підписується. А хлопці мають бойові розпорядження, а виплати чекають ще від червня.
То як же це, в тилу та поліцейські отримують, а ті що в безпеці кожної хвилини - ні .
От таке забезпечення, а сім'ї чекають....
furik2013
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: equinox і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував...
R2 » П'ят 01 вер, 2023 11:08
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 вер, 2023 11:08
salvydas
Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні
R2 » Сер 30 сер, 2023 11:21
4 248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 02:07
75stasstas75
Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...
R2 » П'ят 25 сер, 2023 23:48
3 1475
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2023 02:45
chill

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.