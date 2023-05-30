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Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Бойлер — один з найбільш витратних електроприладів. У середньому для сім'ї з трьох осіб бойлер нагріває близько 6 кубометрів води і намотує до 200 кВт·год на місяць. Yasno радить, як економити електроенергію, користуючись водонагрівальним приладом.
Дивися повний текст Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер: поради від Yasno
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R2
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:24
Недоцільно для родини з двох-трьох осіб купувати модель на 100 л
дада
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cohan
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:32
Можно еще умную розетку запрограммировать, чтоб он нагревал воду перед использованием.
Пусть включается утром и вечером, а ночью и днем выключается и не поддерживает высокую температуру.
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smdtranz
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:39
Я вчера поставил таймер на DIN рейку для бойлера. Выставил включение в 2.00 и выключение в 4.00. Ночной тариф на 10 стотинок дешевле (на 2 грн). Сам бойлер, наверное, высокого класса. До двух суток вода пригодна для использования.
Востаннє редагувалось wadimk
в Суб 02 вер, 2023 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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wadimk
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:41
Если им не пользоваться или мыться раз в неделю, то будет колоссальная экономия
А вообще надо больше зарабатывать, что бы не экономить и от тебя потняком не воняло, т.к. многие экономят воду, а теперь ещё и эл. энергию...((
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Игорь Алексеевич
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