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Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 09:10
включаю по ночному тарифу ночью ближе к утру через умную розетку. Хватает на утро и вечер, бойлер 120 или 130 литров, точно не помню. Drazice, вроде бы называется бойлер.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 09:26
А кто то считал, если бойлер включен постоянно стоимость и сколько будет стоить если постоянно зюкаться с включением и выключением??? Думаю экономия для кварртиры будет не больше 50-80грн. Большие деньги экономиии.....Пользуйтесь водой ежедневно и не напрягайте мозги ерундой., а иначе от вас будет вонять в общественных местах.
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Игорь Алексеевич
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