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Як економити електроенергію,
якщо встановлений бойлер:...

Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:10

Re: Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:..

включаю по ночному тарифу ночью ближе к утру через умную розетку. Хватает на утро и вечер, бойлер 120 или 130 литров, точно не помню. Drazice, вроде бы называется бойлер.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:26

А кто то считал, если бойлер включен постоянно стоимость и сколько будет стоить если постоянно зюкаться с включением и выключением??? Думаю экономия для кварртиры будет не больше 50-80грн. Большие деньги экономиии.....Пользуйтесь водой ежедневно и не напрягайте мозги ерундой., а иначе от вас будет вонять в общественных местах. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:36

Игорь Алексеевич
что тут считать, ровно в 2 раза дешевле, из-за того, что по тарифу «ночь» (с 23:00 до 7:00) в два раза дешевле.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:43

  Примат написав:Игорь Алексеевич
что тут считать, ровно в 2 раза дешевле, из-за того, что по тарифу «ночь» (с 23:00 до 7:00) в два раза дешевле.
Да ночью он и так не включится, если им не пользоваться с 23.00. Я даже не замарачиваюсь с включением его и выключением. Тогда надо и конд. включать по графикам и стиралки и микр. и чайники и т.д.. Т.е. постоянно думать, как сэкономить 100грн... Есть такие люди, которые при встречах только и ведут разговоры, как они экономят 100грн. на электрике и воде, но блин запах от его одежды и тела просто пипец....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:55

  Игорь Алексеевич написав: Т.е. постоянно думать

зачем, один раз настроил и забыл, и Вы правы, экономия в рамках месяца, если электрооборудование нормального класса, не большое, но в рамках года уже можно нормальное виски купить 8)
Примат
 
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