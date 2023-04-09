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Польські банки збільшують
оплати за обслуговування...

Польські банки збільшують оплати за обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:47

Польські банки збільшують оплати за обслуговування...

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження комісій за обслуговування рахунків не є новиною в польському банківському секторі. Однак, варто відзначити, що деякі фінансові установи Польщі в останні місяці вже зробили заяви про плановане підвищення таких оплат.

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Польські банки збільшують оплати за обслуговування рахунків: нові умови
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:27

как бы наши поляки не подняли
cohan
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