CEO ARK Invest Кеті Вуд прогнозує збільшення загальної ринкової капіталізації криптовалют більш ніж на 2,100% до 2030 року.
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Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку зросте на 2100% до 2030 року
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Додано: Сер 06 вер, 2023 23:44
Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку...
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Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку зросте на 2100% до 2030 року
Додано: Сер 06 вер, 2023 23:45
чим би дитинка не тішилась лиш би не плакала
хай краще б дала прогноз до 2300 року
це точно спрацює, але ніхто не перевірить :) :) :)
Додано: Чет 07 вер, 2023 09:37
"Якщо установи захочуть увійти в ринок — заявила Вуд. )))))
Не войдут или не планируют войти, а если захотят...
Учитывая на чем строится прогноз, просто смешно читать. Кроме фантазий больше ничего и нет.
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