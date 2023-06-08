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Кеті Вуд прогнозує, що ринкова
капіталізація крипторинку...

Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 23:44

Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку...

Пропонуємо до обговорення:
CEO ARK Invest Кеті Вуд прогнозує збільшення загальної ринкової капіталізації криптовалют більш ніж на 2,100% до 2030 року.

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Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку зросте на 2100% до 2030 року
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 23:45

чим би дитинка не тішилась лиш би не плакала
хай краще б дала прогноз до 2300 року
це точно спрацює, але ніхто не перевірить :) :) :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:37

"Якщо установи захочуть увійти в ринок — заявила Вуд. )))))
Не войдут или не планируют войти, а если захотят...
Учитывая на чем строится прогноз, просто смешно читать. Кроме фантазий больше ничего и нет.
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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