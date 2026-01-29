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Додано: Сер 17 чер, 2026 19:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ваша думка щодо
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:09
Дочитал до конца.
Могу исправить: "в связи с попыткой самоубийства".
Как по мне, в вашем сообщении главное не "попытка самоубийства", а "У районному ТЦК Одеської області били, залякували, незаконно утримували людей та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру, - повідомляє ДБР".
А "попытка самоубийства" говорит о том, что в ТЦК есть ещё нормальные люди.
А о мобилизации священника УПЦ написал больше в связи с недавними обсуждениями на ветке именно этого вопроса.
И, кстати, я о бусификации и действиях ТЦК писал здесь, наверное, меньше всех. По-моему, так вообще чуть ли не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:15, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:10
Это прямое враньё российской пропаганды о "неопровержимых доказательствах"
Кстати, вторгались тогда в Ирак, а не в Иран ... но тебе ведь "какая разница ?" ... просто ошибся ... как российский шахед
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:15
Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін ... як і багато хто, на цьому форумі ...
Хоча, від тебе це не дивно, як не дивно це було від Бетона або Шміта ... бо 2+2 у вас завжди або 7, або -10
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:22
Так, я не в Криму, а на ТОТ Херсонщині, але ситуація у нас, у тому числі, залежна з ударами по т.зв. автодорозі "новоросія".
- бензін та солярка на заправках є рідко, продають по 20-40 л, одразу довгі черги та не всім вистачає, вартість 92-го зросла з 90 до 110-120 фуб/л на заправці та тільки за готівку, у перекупів 250-350 фуб/л
- третю неділю у селище перестали їздити продавці з Криму (нема бензіну та солярки)
- основні продукти (мука, макаронні вироби, картопля, риба) є, але все вже подорожчало і продовжує кожен тиждень дорожчати, свинина (місцеві вирощують) подорожчала вже на треть
- ел/ен в області не вистачає, кожень день масові відключення різних населених пунктів (кому цікаво -
Я не жаліюсь, тільки одобрюю такі відключення.
Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.
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