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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18109181101811118112
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ваша думка щодо https://opendatabot.ua/court/137343777- ... 2b603aa12b даного вироку суду
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:09

  prodigy написав:
  ЛАД написав:в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?

теж не до кінця дочитали, він тільки зробив спробу(чикнув себе ножичком), а може за відмову, його хтось циркнув і сказав йому: скажеш лікарям і поліції, що це ти сам собі заподіяв, мутна історія

два роки тому проходив поз тцк бачу щось коїться: питаю у людей (хто стояв в черзі обновити документи)-хто там з ким б"ється? кажуть свої своїх ( там дві автівки поліції стояли з сиренами включеними)
Дочитал до конца.
Могу исправить: "в связи с попыткой самоубийства".
Как по мне, в вашем сообщении главное не "попытка самоубийства", а "У районному ТЦК Одеської області били, залякували, незаконно утримували людей та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру, - повідомляє ДБР".
А "попытка самоубийства" говорит о том, что в ТЦК есть ещё нормальные люди.

А о мобилизации священника УПЦ написал больше в связи с недавними обсуждениями на ветке именно этого вопроса.

И, кстати, я о бусификации и действиях ТЦК писал здесь, наверное, меньше всех. По-моему, так вообще чуть ли не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:10

  ЛАД написав:Перед вторжением в Иран тоже говорили о "неопровержимых доказательствах" создания Саддамом ОМП. Которого так и не обнаружили.

Это прямое враньё российской пропаганды о "неопровержимых доказательствах"

Кстати, вторгались тогда в Ирак, а не в Иран ... но тебе ведь "какая разница ?" ... просто ошибся ... как российский шахед
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:15

  yama написав:ваша думка щодо https://opendatabot.ua/court/137343777- ... 2b603aa12b даного вироку суду

«Ти єдиний поховав стільки людей, ти єдиний, хто це зробив, ти єдиний! - прямо звинувачується Президента України у загибелі людей, що виключає справжнього винуватця - росію. Це спотворення реальності, оскільки війну ініціювала рф, а Україна лише захищається);

Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін ... як і багато хто, на цьому форумі ...

Хоча, від тебе це не дивно, як не дивно це було від Бетона або Шміта ... бо 2+2 у вас завжди або 7, або -10
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:22

  Water написав:
  fler написав:Цікаво, як там у yanyura обстановка.

Він не на півострові.

Так, я не в Криму, а на ТОТ Херсонщині, але ситуація у нас, у тому числі, залежна з ударами по т.зв. автодорозі "новоросія".
- бензін та солярка на заправках є рідко, продають по 20-40 л, одразу довгі черги та не всім вистачає, вартість 92-го зросла з 90 до 110-120 фуб/л на заправці та тільки за готівку, у перекупів 250-350 фуб/л
- третю неділю у селище перестали їздити продавці з Криму (нема бензіну та солярки)
- основні продукти (мука, макаронні вироби, картопля, риба) є, але все вже подорожчало і продовжує кожен тиждень дорожчати, свинина (місцеві вирощують) подорожчала вже на треть
- ел/ен в області не вистачає, кожень день масові відключення різних населених пунктів (кому цікаво - https://t.me/khersonenergo/9513 і далі) + 2-3 рази на тиждень повне відключення області на 20+ - 40+ годин після ударів добрих дронів по єнерголініях на ТОТ запорізької області.

Я не жаліюсь, тільки одобрюю такі відключення.

Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.
yanyura
 
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  #<1 ... 18109181101811118112
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