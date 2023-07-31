Про це повідомляє член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.
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Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит скоротився вдвічі - Данилишин
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:03
Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит...
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Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит скоротився вдвічі - Данилишин
Додано: Суб 16 вер, 2023 11:03
Якщо у вересні втирають, що ситуація з валютою покращилася, то наших брехунів слід розуміти, що сітуація з валютою критична.
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