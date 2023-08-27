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Прем'єр Болгарії жорстко поставив на місце фермерів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 вер, 2023 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Болгарії Микола Дєнков жорстко відреагував на відмову місцевих фермерів зустрітися для переговорів й обговорити тему деблокади експорту українського зерна, яку підтримав уряд.
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