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Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 вер, 2023 18:19
Пропонуємо до обговорення:
На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв’язку з вторгненням РФ в Україну, банки Ізраїлю перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян, які їм відправляє Соціальний фонд країни-агресора.
Дивися повний текст Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян
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Додано: Чет 21 вер, 2023 18:19
А які вимоги не виконані?
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