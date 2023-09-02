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Ізраїльські банки перестали
приймати перекази пенсій для...

Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 18:19

Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв’язку з вторгненням РФ в Україну, банки Ізраїлю перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян, які їм відправляє Соціальний фонд країни-агресора.

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Ізраїльські банки перестали приймати перекази пенсій для проживаючих в країні росіян
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 18:19

А які вимоги не виконані?
mikle201p
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Модератори: Ірина_, Модератор

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